На реках Хабаровского края начал появляться первый лед Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае ощущается приближение зимы. На севере региона ночью столбики термометров уже достигают отметки в -20 градусов, а реки покрываются ледяной коркой. По данным гидрологов, лед сейчас активно образуется на реках Бурея, Ниман, Тырма, Мая, Уда, Тумнин, Гур и в верхнем течении Хора, сообщает в правительство региона.

В некоторых районах края закончилась навигация маломерного транспорта, а выход на воду на лодках и катеров стал опасным.

– Запрет на выход небольших судов на воду уже действует в Аяно-Майском районе. С 25 октября он будет введен в Тугуро-Чумиканском и им. Полины Осипенко районах. Такое решение в каждом муниципалитете принимается исходя из особенностей температурного режима, – отметили в комитет по гражданской защите.

Как отметили в ведомстве, соблюдать правила безопасности должны не только владельцы судов, но и жители края. Запрещается выходить на тонкий осенний лед. Также необходимо обезопасить детей и не отпускать их одних на прогулки к водоемам.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.