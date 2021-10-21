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Общество21 октября 2021 8:04

В Хабаровске мать отравила ребенка наркотиком

Обстоятельства произошедшего уточняются
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Новорожденный отравился наркотиком

Новорожденный отравился наркотиком

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровске 19 октября новорожденный отравился наркотиком, который поступил в организм малыша с молоком матери. Грудного мальчика с диагнозом отравление неизвестным наркотическим веществом доставили в Детскую краевую клиническую больницу имени Пиотровича.

Вероятно, мать ребенка употребляла запрещенные вещества. По версии следствия мальчик отравился во время грудного вскармливания.

Как пояснили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края, сейчас ведется проверка, по завершении которой будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

- Если будут обнаружены основания, примем меры прокурорского реагирования, - сообщили в краевой прокуратуре.