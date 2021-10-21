ХК «Амур» проведет первую игру после экстренной посадки самолета в Нижнекамске

Хоккейный клуб «Амур» начинает очередную домашнюю серию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Амур» начинает очередную домашнюю серию. Первая игра состоится 21 октября в «Платинум Арене».

Соперником «тигров» на матче станет владивостокская команда «Адмирал». Из-за вспышки коронавирусной инфекции принципиальные соперники не встречались целый год. Последняя их совместная игра состоялась во Владивостоке в феврале 2020 года.

- Мы ждали этого целый год. «Тигры» набрали ход и вплотную подобрались к кубковой восьмерке. Дерби будет жарким! - сообщается на официальном сайте ХК «Амур».

Однако играть хабаровским хоккеистам будет нелегко. Напомним, из-за экстренной посадки в Нижнекамске спортсмены прилетели домой только в среду ночью и не успели адаптироваться к домашним условиям. Неизвестно, как стресс и смена часовых поясов скажется на игре.

- Прилетим в среду поздним вечером, сыграем с «колес», - сообщалось 20 октября в официальном аккаунте ХК «Амур» в соцсетях.

Первый матч новой домашней серии пройдет 21 октября в 19:00 в «Платинум Арене».