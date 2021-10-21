«Школу технарей» прошли подростки Хабаровска. Фото: студенческий спортивный клуб «Политехник».

В течение 2021 года хабаровские школьники обучались в «Школе технарей». Ребята от 7 до 16 лет освоили инженерные навыки в управлении, ремонте, подготовке, модернизации спортивной техники, улучшили свое физическое состояние и развили морально-волевые качества.

- Одна из проблем, препятствующих развитию технических видов спорта, таких как автокросс, мотокросс, картинг и другие — кадровая. У нас нет обученной молодежи. Решением этой проблемы наша команда и занималась в рамках проекта «Школа технарей». Наша инициатива была поддержана на региональном уровне. Проект был реализован на средства гранта губернатора Хабаровского края и собственных вложений Хабаровской региональной молодежной общественной организации «Студенческий спортивный клуб «Политехник», - сообщили организаторы «Школы технарей».

«Школу технарей» прошли подростки Хабаровска. Фото: студенческий спортивный клуб «Политехник».

На занятиях «Школы технарей» школьники прошли курсы по правилам дорожного движения, изучили основы медицины и сдали тесты в конце каждого курса. Кроме того, отдельно занятия провели специалисты ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Были как теоретические, так и практические занятия. Так, во время устных занятий школьники узнали о правилах поведения при чрезвычайных ситуациях. А на практике – научились правильно преодолевать переправы через горную реку или канаву.

На данный момент, спортивный клуб «Политехник» имеет собственный парк спортивной техники для обучения школьников — пять картов, девять машин «Багги» и два мотоцикла.

Некоторые технари уже выступают на соревнованиях и занимают призовые места. В конце обучения ребята получили спортивные разряды и судейские удостоверения.