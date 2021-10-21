МегаФон и AliExpress Россия запустили «Мобильный ID» в приложении маркетплейса. Фото: МегаФон.

Решение «МегаФона» позволяет упростить оформление зарубежных заказов, используя функцию автоматического заполнения таможенной анкеты.

Количество активных покупателей AliExpress Россия за последние 12 месяцев превысило 27,9 миллиона человек. Маркетплейс продолжает динамично развиваться: его посещаемость среди абонентов «МегаФона» за девять месяцев 2021 года увеличилась в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Сейчас на маркетплейсе представлены товары более 350 тысяч продавцов, среди которых 275 тысяч - иностранные. Для получения зарубежных посылок в пунктах выдачи покупателю необходимо заполнить данные для таможенного оформления заказа. С «Мобильным ID» не нужно запоминать и вносить эту информацию вручную, сервис предложит загрузить все данные автоматически - достаточно указать свой номер телефона и следовать простым инструкциям.

- Рынок интернет-торговли в России быстро развивается: в 2021 году его рост составляет около 40%. Покупатели все чаще выбирают онлайн-шопинг за большой ассортимент и возможность экономить время, но вместе с этим растет и конкуренция между магазинами. «Мобильный ID» помогает интернет-площадкам упростить клиентский путь и в результате повысить конверсию продаж. Мы постоянно расширяем возможности «Мобильного ID» и рады, что теперь им могут воспользоваться клиенты AliExpress Россия, - отмечает Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона».

Все личные данные пользователя «Мобильного ID» надежно защищены. Передача информации осуществляется с согласия клиента в закодированном формате, расшифровать который можно только индивидуальным ключом SIM-карты. Это исключает мошеннические операции и гарантирует пользователю конфиденциальность его данных. Функцией автозаполнения данных могут воспользоваться абоненты «МегаФона» и других операторов.

Помимо приложения AliExpress Россия, «Мобильный ID» используется в ряде собственных сервисов «МегаФона», в интернет-магазинах, банках и других онлайн-площадках, а также для подключения к Wi-Fi в аэропорту Шереметьево.