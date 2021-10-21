В Хабаровске на выходных изменится график трамвайных маршрутов

График трамвайных маршрутов №1 и №5 будет скорректирован Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске отремонтируют трамвайный переезд на пересечении улиц Ленина и Шеронова. Работы проведут на выходных, 23 и 24 октября.

С девяти вечера субботы до шести утра воскресенья график трамвайных маршрутов №1 и №5 будет скорректирован.

Изменится путь следования трамвайного маршрута №1. Транспорт будет двигаться от остановки «Химфармзавод» до Индустриально-экономического колледжа.

Трамвай №5 23 октября совершит последний рейс «Железнодорожный вокзал» - «Школа № 38» в 19:55, а последний трамвай от остановки «Поселок Кирова» уйдет в 19:44.

В воскресенье, 24 октября, утреннее отправление от остановочного пункта «Поселок Кирова» стартует в 7:04.