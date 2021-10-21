Для школьников Хабаровского края провели экскурсию на поезде «Красная гвоздика»

Старшеклассники сел Казакевичево, Некрасовки, Бычихи, Корсаково, Князе-Волконсконского и Восточного побывали на месте Волочаевского сражения Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в честь дня рождения региона провели историческую экскурсию «Связь поколений». Старшеклассники сел Казакевичево, Некрасовки, Бычихи, Корсаково, Князе-Волконского и Восточного побывали на месте Волочаевского сражения.

Туда школьники добирались на необычном пассажирском поезде «Красная гвоздика». В вагонах старшеклассники ознакомились с плакатами периода Гражданской войны.

Также в поезде школьники узнали исторические факты о Волочаевской битве. Молодежи рассказали о сражении и продемонстрировали стрелковое оружие того времени. Старшеклассники познакомились с историей Амурского моста, которому недавно исполнилось 105 лет.

Помимо места, на котором проходила Волочаевская битва, учащиеся сельских школ посетили сопку Июнь-Корань. Там они возложили цветы к мемориалу братской могилы. Не обошлось и без посещения местного школьного музея, где была возможность ознакомиться с экспозицией тех времен.

Как сообщили организаторы, такую экскурсию провели не в последний раз.

- Экскурсия «Связь поколений» организована управлением образования Хабаровского района совместно с Поисковым движением России, филиалом РЖД Дальневосточной железной дороги и Хабаровским краевым музеем имени Н. И. Гродекова, - пояснили в пресс-службе правительства края.