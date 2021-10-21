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Общество21 октября 2021 12:11

«Пробки в Хабаровске»: особенно загружены Волочаевская, Запарина и Ленина

Заторы образовались во всех районах города
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Сервис Яндекс.Пробки снова оценил дорожную ситуацию на восемь баллов

Сервис Яндекс.Пробки снова оценил дорожную ситуацию на восемь баллов

Фото: Евгения ГУСЕВА

Ситуация с вечерними пробками в Хабаровске не меняется. 21 октября сервис Яндекс.Пробки снова оценил дорожную ситуацию на восемь баллов.

Серьезный затор как всегда образовался в сторону улицы Павла Морозова, дорожные работы на которой планируется завершить только в 2022 году. Масштабная пробка начинается еще от улицы Шевчука.

По улице 65-летия Победы традиционно загружен отрезок дороги от развязки с улицей Краснореченской, которая, кстати, тоже стоит вечером каждого дня.

Ежедневно водители мучаются и из-за пробок по улице Волочаевская. Здесь дорога загружена от развязки по Краснореченской до пересечения с улицей Ленина. Там тоже образовалась пробка, которая длится от театра «Триада» до перекрестка Ленина-Калинина.

Как обычно, сильно загружена и улица Шеронова от пересечения с Уссурийским бульваром до перекрестка с улицей Гамарника.

Длинная пробка по Запарина начинается от Пионерской и заканчивается только на пересечении с улицей Серышева.

Амурский бульвар стоит от Гимназии № 5 до перекрестка с улицей Льва Толстого.

Загружены дороги в районе развязки около ТЦ «Магазины радости».