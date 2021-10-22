Смертельное ДТП в ЕАО попало на видео. Фото: скриншот с видео.

21 октября около 9 часов утра в Биробиджане произошло страшное ДТП. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения, и шокирующее видео разлетелось по соцсетям.

По информации УМВД РФ по Еврейской автономной области, ДТП произошло в районе дома №55 по улице Шолом-Алейхема. 78-летняя жительница Биробиджана переходила дорогу по пешеходному переходу, как вдруг на нее налетел автомобиль. Водитель «Тойоты Камри» не притормозил у пешеходного перехода и сбил женщину. Сразу после столкновения мужчина 1986 года рождения затормозил и выбежал из авто. Увидев лежащую на асфальте пенсионерку, водитель схватился руками за голову.

Пострадавшую доставили в больницу, где от полученных множественных травм она скончалась. По факту ДТП проводится проверка.

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