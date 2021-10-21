Погода в Хабаровске 22 октября 2021: без осадков
Фото: Мария ЛЕНЦ
22 октября в Хабаровске днем температура воздуха поднимется до +6 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -7. Скорость западного ветра составит 5-10 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС региона.
На юге края без существенных осадков. В светлое время суток ожидается от +3 до +8 градусов. Ночью - от -1 до -6. Скорость юго-западного ветра составит до 11 метров в секунду.
В центральных районах местами пройдет небольшой дождь и мокрый снег. Хабаровском и Нанайском районах без существенных осадков. В течение дня столбики термометров покажут от +1 до +8 градусов. Ночью похолодает до -10 градусов. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 2-11 метров в секунду.
На севере региона днем ожидается от 0 до +7 градусов. Ночью - от -1 до -13. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью от 2 до 12 метров в секунду. На побережье Тугуро-Чумиканского района порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. В Аяно-Майском и Охотском районах пройдет снег.
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