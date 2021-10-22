В Хабаровском крае подскочило число тяжелых случаев течения ковида
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Хабаровском крае за сутки коронавирус был обнаружен у 336 человек. Об этом сообщили в минздраве региона.
Больше всего заболевших выявлено в Комсомольске - 98. В Нанайском районе - 50, в Вяземском - 35, в Хабаровске - 32, в Амурском районе - 31, в лазо - 23, в Солнечном -19, в Ванинском -14.
- Выздоровели 284 жителя края, 52 находятся в тяжелом состоянии, 31 подключен к аппаратам ИВЛ. Четверо скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2002 койки для ковид-больных. Свободны 264.
КОНКРЕТНО
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 90 331 случаев коронавируса;
83 746 человека выздоровели;
5709 находятся на лечении (1738 в стационаре, амбулаторно 3971);
Скончались 876 человек
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