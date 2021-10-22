Администрация Хабаровска отчиталась о ходе ремонта городских дорог Фото: Администрация Хабаровска

Представители хабаровской администрации проверили, как ведется ремонт автомобильных дорог в городе. Из более чем 80 дорог, на которых были запланированы работы, завершены 67. Ремонт на остальных завершится до конца ноября, сообщили в правительстве края.

Первый контрольный осмотр с замерами дорожного полотна состоялся на участке улицы Дзержинского от Амурского бульвара до улицы Ленина. Также проверили чиновники и улицу 65 лет Победы на участке от Павла Морозова до Юности. Последней улицей, которую осмотрела комиссия, стала Флегонтова.

Член общественного совета при министерстве транспорта и дорожного хозяйства края Александр Максименко отметил, что контроль за подрядными организациями дорожников ведется в несколько уровней.

–На объектах организованы проверки с участием дорожных лабораторий, регулярные осмотры проводят общественные контролеры. Проверяем и указываем подрядным организациям, если вдруг в их работе есть недочеты и нарушения технологий при проведении ремонта, – прокомментировал Максименко.

Комиссия проверяющих отметила, что ремонт дорог в 2021 году идет в хорошем темпе. Уже сформирован план действий на 2022 год. Заключены контракты на 950 миллионов рублей.

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