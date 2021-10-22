В Хабаровске снесли опасную постройку Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

В Хабаровске снесли очередную аварийную постройку. Был ликвидирован объект на улице Волочаевской 68 г. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

— Прокурор города внес мэру города представление. По результатам его рассмотрения руинированный объект полностью ликвидирован, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Активная борьба с различными «заброшками» в городе началась после трагедии, которая произошла в июне этого года. В шахту лифта недостроенной многоэтажки случайно упал подросток. Мальчик скончался на месте.

В надзорном ведомстве отметили, что с начала года были ликвидированы восемь опасных построек. Еще к 10 был ограничен доступ, на 51 установлены предупредительные аншлаги, натянуты сигнальные ленты.

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