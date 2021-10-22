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Происшествия22 октября 2021 4:49

В Хабаровском крае до сих пор не нашли пропавших рыбака и пожилого мужчину

Спасатели обследовали дно реки Гайтер и километры леса
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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В Хабаровском крае до сих пор не нашли пропавших рыбака и пожилого мужчину

В Хабаровском крае до сих пор не нашли пропавших рыбака и пожилого мужчину

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае несколько дней ведутся поиски пропавших мужчин. Один из них, 31-летний рыбак, пропал на реке Гайтер.

— За минувшие сутки водолазной группой поисково-спасательного отряда проведено восемь спусков на дно реки, обследовано четыре тысячи квадратных метров площади. Поиски пока не дали результатов, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Также спасатели работают в Хабаровском районе. Вместе с полицейскими и волонтерами они обследуют лес вблизи поселка Корфовский, в котором пропал 81-летний мужчина.

— Всего с начала поисковых работ нарастающим итогом спасателями обследовано 18 квадратных километров местности. К сожалению, пожилой человек не найден. Поиски продолжаются, — отметили в ведомстве.

В Хабаровском крае до сих пор не нашли пропавших рыбака и пожилого мужчину

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