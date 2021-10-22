Бизнесмена-мошенника осудили в Хабаровске
Фото: Мария ЛЕНЦ
Бизнесмена-мошенника из Хабаровска отправили под суд. 32-летний житель Комсомольска получил от своих жертв свыше полумиллиона рублей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
— Судом установлено, что с июля по сентябрь 2020 года индивидуальный предприниматель заключил с гражданами четыре договора о выполнении строительных и монтажных работ по установке пластиковых окон, дверей, остеклению балкона и возведению тамбура. Однако стройматериалы он не закупил и обещанные работы не выполнил, — рассказали в пресс-службе ведомства.
В общей сложности люди отдали недобросовестному бизнесмену 560 тысяч рублей.
На суде мужчина заявил, что раскаивается в своем преступлении и полностью признает вину. Преступника отправили на два с половиной года в исправительную колонию. Приговор суда в законную силу не вступил.
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