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Общество22 октября 2021 5:38

От хабаровчан поступило свыше 200 звонков на «горячую линию» по отоплению

Решением возникших у жителей региона проблем занимается управление госконтроля
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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От хабаровчан поступило свыше 200 звонков на «горячую линию» по отоплению

От хабаровчан поступило свыше 200 звонков на «горячую линию» по отоплению

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Отопительный сезон в Хабаровске и крае стартовал, но не все жители региона своевременно не ощутили тепло в своих квартирах. На «горячую линию» по отоплению поступило свыше 200 звонков, а также были написаны более 100 сообщений в социальных сетях. Об этом сообщили в правительстве Хабаровского края.

Решением возникших у жителей региона проблем занимается управление госконтроля. Все жалобы оперативно отрабатываются и в дома поступает тепло. В ведомстве отметили, что перебои с подачей отопления являются обычным делом. Иногда система требует регулировки после ремонта и переустройства.

– С этим столкнулись, например, жильцы дома №3 по улице Ванкова в Хабаровске. Как только поступил сигнал, инспекторы оперативно передали его в управляющую организацию, которая незамедлительно отрегулировала систему подачи тепла в доме, – рассказал и.о. начальника главного управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства края Дмитрий Зубарев.

Специалист посоветовал жителям региона сразу обращаться к коммунальщикам, если возникают проблемы с отоплением. Если на заявление не реагируют в управляющей компании, то тогда стоит подать сигнал в орган государственного жилищного надзора

КОНКРЕТНО

Заявления в госжилнадзор принимаются по адресу: г. Хабаровск, Амурский бульвар, 43.

Также можно позвонить на «горячую линию»: 8 (4212) 40-23-40 (номер работает круглосуточно). Оставить обращение можно и в инстаграм-аккаунте ведомства @krgkl_khv.

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