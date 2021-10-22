На ярмарке «АмурФест. Осень» можно будет привиться от коронавируса и гриппа Фото: Правительство Хабаровского края

Совместить приятные ощущения от покупок с вакцинацией от коронавируса и гриппа предложили организаторы ярмарки «АмурФест Осень». 24 октября на площадке будет работать мобильный пункт, где горожане смогут поставить прививку. Об этом сообщили в правительстве края.

С полудня до шести часов вечера все желающие будут иметь возможность вакцинироваться в специально оборудованном автомобиле медицины катастроф.

— Каждого пациента осмотрит врач, измерит температуру и давление, уровень насыщения крови кислородом, соберет анамнез. Для получения иммунитета от коронавирусной инфекции необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС, для вакцинации от гриппа – только паспорт, — рассказали в пресс-службе правительства.

Там отметили, что поставить можно будет только одну прививку, так как введение двух вакцин одновременно или с маленьким промежутком времени создает большую нагрузку на организм.

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