54 малыша родились в Хабаровском крае в день рождения региона Фото: Правительство Хабаровского края

Больше полусотни младенцев появились на свет в Хабаровском крае в день рождения региона. Родители малышей получили памятные медали «Рожденному в день образования Хабаровского края», сообщили в правительстве края.

На медалях с одной стороны размещен герб края, а с обратной аист, несущий в клюве малыша. памятные знаки были утверждены в 2017 году – в год 100-летия со дня основания органов ЗАГС России.

В общей сложности на свет появились 25 девочек и 29 мальчиков. Отметим, что в прошлом году, мальчишек на свет наоборот появилось меньше, чем новорожденных представительниц прекрасного пола.

– Некоторые семьи стали многодетными. Так, 11 малышей стали третьими в семье. Пять новорожденных стали четвертыми детьми. Пятый по счету ребенок родился в семье, проживающей в Хабаровске. Еще одна хабаровчанка родила седьмого по счету малыша, – сообщили в ЗАГСе.

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