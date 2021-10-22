Новые квартиры получили работники культуры Хабаровского края

Работники культуры Хабаровского края получили однокомнатные квартиры Фото: Правительство Хабаровского края

Работники культуры Хабаровского края получили однокомнатные квартиры. Ключи от нового жилья по улице Аэродромной хабаровчанам вручил министр культуры края Юрий Ермошкин.

- Культура влияет на нравственное воспитание, просвещение, формирование семейных ценностей у людей. Работники культуры делают этот мир лучше. По поручению губернатора края Михаила Дегтярева им вручены ключи от квартир. Уже сегодня они переступят порог своего нового жилья, - отметил Юрий Ермошкин.

Работники, которых отметили на церемонии, развивают культуру в крае не один десяток лет. Большинство из них награждено почетными грамотами и благодарственными письмами от вице-премьера, а также от Министерства культуры РФ и губернатора региона. Многие являются заслуженными артистами края.

Как сообщили в пресс-службе правительства, девять квартир по этой же улице весной этого года были переданы в служебное пользование работникам здравоохранения.