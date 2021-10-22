Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 октября 2021 7:59

Новые квартиры получили работники культуры Хабаровского края

Министр культуры края Юрий Ермошкин поздравил новоселов
Анастасия НУРАДИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Работники культуры Хабаровского края получили однокомнатные квартиры

Работники культуры Хабаровского края получили однокомнатные квартиры

Фото: Правительство Хабаровского края

Работники культуры Хабаровского края получили однокомнатные квартиры. Ключи от нового жилья по улице Аэродромной хабаровчанам вручил министр культуры края Юрий Ермошкин.

- Культура влияет на нравственное воспитание, просвещение, формирование семейных ценностей у людей. Работники культуры делают этот мир лучше. По поручению губернатора края Михаила Дегтярева им вручены ключи от квартир. Уже сегодня они переступят порог своего нового жилья, - отметил Юрий Ермошкин.

Работники, которых отметили на церемонии, развивают культуру в крае не один десяток лет. Большинство из них награждено почетными грамотами и благодарственными письмами от вице-премьера, а также от Министерства культуры РФ и губернатора региона. Многие являются заслуженными артистами края.

Как сообщили в пресс-службе правительства, девять квартир по этой же улице весной этого года были переданы в служебное пользование работникам здравоохранения.