В Хабаровске вынесут приговор взяточнице

СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области завершил расследование
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Хабаровске будут судить предпринимательницу за взяточничество. Дело уже передано в суд для рассмотрения.
Как выяснилось в ходе расследования, в феврале прошлого года женщина через свою знакомую передала взятку бывшему начальнику дальневосточного филиала АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ». Предпринимательница планировала указать в техническом плане недостоверную информацию о планировке помещения для введения его в эксплуатацию. За это взяточница заплатила 51 тысячу рублей.
СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области завершил расследование.
- Женщину будут судить по части третьей статьи 291 УК РФ. Ее знакомая, которая была посредником, будет осуждена по части третьей статьи 291.1 УК РФ, - сообщают в ведомстве.
Напомним, получателю взятки уже вынесен обвинительный приговор. Бывшая начальница получила четыре года лишения свободы условно. Также она не сможет занимать определенные должности в течение трех лет и шести месяцев.