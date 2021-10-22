В Хабаровске вынесут приговор взяточнице

СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области завершил расследование Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровске будут судить предпринимательницу за взяточничество. Дело уже передано в суд для рассмотрения.

Как выяснилось в ходе расследования, в феврале прошлого года женщина через свою знакомую передала взятку бывшему начальнику дальневосточного филиала АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ». Предпринимательница планировала указать в техническом плане недостоверную информацию о планировке помещения для введения его в эксплуатацию. За это взяточница заплатила 51 тысячу рублей.

СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области завершил расследование.

- Женщину будут судить по части третьей статьи 291 УК РФ. Ее знакомая, которая была посредником, будет осуждена по части третьей статьи 291.1 УК РФ, - сообщают в ведомстве.

Напомним, получателю взятки уже вынесен обвинительный приговор. Бывшая начальница получила четыре года лишения свободы условно. Также она не сможет занимать определенные должности в течение трех лет и шести месяцев.