В Хабаровске пьяный водитель протаранил четыре автомобиля и пытался скрыться

Участниками происшествия стали сразу пять машин Фото: скриншот видео из соцсетей

В краевой столице произошло очередное ДТП. Утром в социальных сетях появился видеоролик, на котором видно, что участниками происшествия стали сразу пять машин.

Как сообщили в отделении по пропаганде отдела ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю, водитель Toyota Harrier, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на четыре припаркованных автомобиля: Honda Accord, Nissan Note и две машины Honda Fit.

- Водитель собирался покинуть место ДТП, но его автомобиль заглох. Если это первый случай вождения автомобиля в алкогольном опьянении, то ему грозит лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч, - пояснили в отделении по пропаганде отдела ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю.