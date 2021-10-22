Подводный мир из снега появится в хабаровском парке «Динамо»

В Хабаровске началась подготовка к возведению зимнего городка Фото: Администрация Хабаровска

В хабаровском парке «Динамо» началась подготовка к возведению зимнего городка. Хабаровчане смогут посетить подводный мир, созданный из снега.

Как пояснили в пресс-службе администрации, сейчас ведется поиск подрядчика и закупается необходимое оборудование. Снежный городок появится в парке в конце декабря.

- Подводный мир - очень удачная тематика. Эту идею хорошо получится воплотить из льда и снега. В парке будут возведены более 30 скульптур. Традиционно поставят 22-метровую елку из живых деревьев, - рассказал Артем Оспанов, заместитель директора МАУК «Городской парк отдыха города Хабаровска».

На входе в парк вместо старых сказочных персонажей из папье-маше появятся новые фигуры Деда Мороза и Снегурочки, выполненные из стеклопластика.

Гирлянда «Звездное небо», которую в прошлом году размещали над пешеходными дорожками, создаст особую атмосферу праздника. В этом году новогодние светящиеся украшения будут развешаны от елки до центральной аллеи. Всего используют 4200 метров гирлянд и 84 светодиода.

Традиционно пройдет конкурс «Амурский хрусталь», в рамках которого будет создано десять уникальных скульптур из снега и льда. Для самых маленьких жителей города установят горки и детский лабиринт.