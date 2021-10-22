Соревнования по плаванию для людей с ОВЗ пройдут в Хабаровске

Состязания пройдут в муниципальном бассейне «Дельфин» Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске пройдут соревнования по плаванию для людей с ограниченными возможностями. В них примут участие 60 парней и девушек с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. Состязания пройдут в муниципальном бассейне «Дельфин».

Преодолевать дистанцию участники будут двумя стилями плавания: вольным стилем и на спине.

- Люди с ограниченными возможностями занимаются плаванием в городских бассейнах. Самых старательных потом переводят в спортивные группы и предлагают поучаствовать в подобных соревнованиях. Они выступают и на престижных региональных и всероссийских состязаниях, получают медали, - пояснила Татьяна Гранина, секретарь соревнований по плаванию.

Победители этого состязания получат грамоты и медали. Тем, кто покажет высокий результат, присвоят спортивный разряд.

Напомним, местные власти поддерживают стремления хабаровчан заниматься этим видом спорта. Занятия по плаванию проводятся также для грудничков и пенсионеров. Кроме этого, в краевом центре работает муниципальная программа по обучению детей плаванию за 36 часов. Курсы для ребят от семи до девяти лет бесплатные. Проводят их в бассейнах ТОГУ и «Дельфин».

- Мэр Хабаровска и городская дума поддержали идею увеличения финансирования этой программы. На ее развитие направят более семи миллионов, - отметил Алексей Подгорный, заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Хабаровска.