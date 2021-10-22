Проведение анализов смывов на COVID-19

С учетом необходимости гарантировать безопасность грузов, экспортируемых из России, в том числе в Китай, специалисты ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора» проводят смывы на наличие возбудителя COVID-19 - коронавируса SARS-Cov-2 - в образцах внешней среды, а именно: на внешних и внутренних поверхностях тары (упаковки) пищевой продукции, контейнеров и самой продукции, в том числе отправляемой на экспорт. Взятие смывов осуществляется уполномоченными специалистами, прошедшими обучение в ФГБУ «ВГНКИ» по теме «правила отбора смывов с упаковок пищевой продукции для исследований на наличие возбудителя COVID-19».

Также напоминаем, что согласно действующим рекомендациям MP 3.1.0196-20 «Выявление возбудителя COVID-19 в образцах внешней среды» (утвержден Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 23 июня 2020 года), отбор смывов с объектов внешней среды должен проводиться после процедуры дезинфекции. Специалисты центра аккредитованы на выполнение дезинфекционных мероприятий.