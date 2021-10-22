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Общество22 октября 2021 11:15

Пробки в Хабаровске: вечер пятницы омрачили дорожные заторы

Третий день подряд сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную ситуацию на восемь баллов
Анастасия НУРАДИЛОВА
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На улицах Хабаровска в час пик образовались масштабные пробки

На улицах Хабаровска в час пик образовались масштабные пробки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хабаровчане завершают последний рабочий день перед выходными. Но прежде чем отдохнуть, жителям города придется пережить очередное вечернее испытание. На улицах Хабаровска в час пик, как всегда, образовались масштабные пробки.

Так, по улице Пионерской заторы в обе стороны. Длинная пробка протянулась по Запарина до пересечения с улицей Ленина, которая тоже стоит, а также в другую сторону, до улицы Шевчука. Там затор традиционно продолжается по Павла Морозова.

От развязки на Краснореченской пробка тоже продолжается в двух направлениях: по улице 65-летия Победы и по Волочаевской до перекрестка с Ленина.

На улице Шеронова хабаровчанам придется постоять на отрезке дороги от остановки «Уссурийская улица» также до пересечения с улицей Ленина.

Встала и улица Некрасова от пересечения с Яшина. Пробка продолжается по Дикопольцева.