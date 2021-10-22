Погода в Хабаровске 23 октября 2021: ожидается потепление

Тепло в Хабаровском крае продолжает бороться за температурное превосходство Фото: Александра ШОПЕНКО

Тепло в Хабаровском крае продолжает бороться за температурное превосходство. В ближайшие выходные погода будет радовать жителей и гостей региона. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

В Хабаровске осадков не ожидается. Температура ночью от 0 до -2 градусов, днем +11+13 градусов. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду.

На юге края преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 0-5 градусов со знаком «минус». Днем столбик термометра покажет +11+16 градусов. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду.

В центральных районах региона преимущественно без осадков. Температура ночью от 0 до -7. Днем воздух прогреется до +5+12 градусов. Ветер южных направлений 3-13 метров в секунду.

Преимущественно без осадков и на севере региона. За исключением Охотского района - здесь ожидается снег. Температура ночью от 0 до -13 градусов, днем -4+10 градусов. Ветер различных направлений 4-13 метров в секунду. На побережье Тугуро-Чумиканского района местами порывы до 15-20 метров в секунду.