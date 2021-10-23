Коронавирус унес жизни пятерых человек за сутки в Хабаровском крае

Больше всего заболевших зафиксировано в Комсомольске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае зафиксирован подъем заболеваемости коронавирусрм. За минувшие сутки (22 октября) зафиксирован 341 заболевший. Все инфицированные находятся под присмотром врачей. Иза-за ковида умерло пять человек.

Больше всего заболевших зафиксировано в Комсомольске - 108 пациентов. В Вяземском районе заболело 54 человек, В Николаевском - 35, Советско-Гаванском - 31. В районе имени Лазо диагностировано 27 случаев заражения ковидом, в Солнечном - 18, в Бикинском - 17. В Хабаровске коронавирус нашли у 15 пациентов, в Амурском районе - у восьмерых, в Комсомольском - у пятерых. В Верхнебуреинском районе зафиксировано четыре случая заражения коронавирусом, в Нанайском - три, в Охотском - два, столько же - в Ванинском.

- В Хабаровском крае развернуто 2127 коек, из них свободно - 341. Привито от COVID-19 365833 жителей края. Полностью завершили вакцинацию 340 889 человек, - сообщили в пресс-службе минздрава региона.

В Хабаровском крае с начала пандемии зарегистрировано 90 672 случаев заражения коронавирусом. Справились с опасной инфекцией 84 024 человек. 5 767 получают лечение. От ковида умер 881 человек.