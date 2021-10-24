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Общество24 октября 2021 23:00

Погода в Хабаровске 25 октября 2021: без осадков и до +13

На всей территории стоит сухая и довольно теплая для конца октября погода
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Погода в Хабаровске 25 октября 2021: без осадков и до +13

Погода в Хабаровске 25 октября 2021: без осадков и до +13

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

25 октября в Хабаровске днем температура воздуха поднимется до +13 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +3. Осадков не ожидается. Скорость южного ветра составит 6-11 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС региона.

На юге края также синоптики не прогнозируют осадков. В светлое время суток ожидается от +10 до +15 градусов. Ночью - от -3 до +2. Скорость южного ветра составит до 12 метров в секунду.

В центральных районах осадков не ожидается. В течение дня столбики термометров покажут от +1 до +12 градусов. Ночью заметно похолодает: от -3 до -5 градусов. Ветер южный будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

На севере региона днем ожидается от 0 до +10 градусов. Ночью - от 0 до -13. Ветер южный будет дуть со скоростью от 5 до 11 метров в секунду.

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Почта: red.habkp@phkp.ru

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