Пал сухой травы стал угрозой для села Голубичное в Хабаровском крае
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
В Хабаровском крае возле села Голубичное накануне загорелась сухая трава. Огонь настолько быстро распространялся по окрестностям, что начал всерьез угрожать близко стоящим к очагу постройкам.
На помощь местным жителям поспешили спасатели. До места они добрались на вертолете. Огонь успел распространиться на один километр. Вместе с пожарными его тушили и местные жители. Их в Голубичном, к слову, совсем немного. В восьми домах живут 14 человек.
— Была организована работа вертолета по сбросу воды. Также со станции Волочаевка-2 в населенный пункт был направлен пожарный поезд. Экипажем МИ-8 было выполнено три слива воды общим объемом около 9 тонн на кромку пожара. По завершению работ группировка МЧС России вернулась в Хабаровск, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС региона.
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