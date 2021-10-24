Пал сухой травы стал угрозой для села Голубичное в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае возле села Голубичное накануне загорелась сухая трава. Огонь настолько быстро распространялся по окрестностям, что начал всерьез угрожать близко стоящим к очагу постройкам.

На помощь местным жителям поспешили спасатели. До места они добрались на вертолете. Огонь успел распространиться на один километр. Вместе с пожарными его тушили и местные жители. Их в Голубичном, к слову, совсем немного. В восьми домах живут 14 человек.

— Была организована работа вертолета по сбросу воды. Также со станции Волочаевка-2 в населенный пункт был направлен пожарный поезд. Экипажем МИ-8 было выполнено три слива воды общим объемом около 9 тонн на кромку пожара. По завершению работ группировка МЧС России вернулась в Хабаровск, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС региона.

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