Коронавирус подтвердился еще у 361 жителя края Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровском крае за сутки коронавирус был обнаружен у 361 человека. Об этом сообщили в минздраве региона.

Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 336. В Хабаровском районе ковид подтвердился у 25 человек.

- Выздоровели 247 жителей края, 55 находятся в тяжелом состоянии, 32 подключены к аппаратам ИВЛ. Трое скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2132 койки для ковид-больных. Свободны 305.

КОНКРЕТНО

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 91 387 случаев коронавируса;

84 552 человека выздоровели;

5949 находятся на лечении (1827 в стационаре, амбулаторно 4122);

Скончались 886 человек.

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