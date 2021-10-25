Коронавирус подтвердился еще у 361 жителя края
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Хабаровском крае за сутки коронавирус был обнаружен у 361 человека. Об этом сообщили в минздраве региона.
Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 336. В Хабаровском районе ковид подтвердился у 25 человек.
- Выздоровели 247 жителей края, 55 находятся в тяжелом состоянии, 32 подключены к аппаратам ИВЛ. Трое скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2132 койки для ковид-больных. Свободны 305.
КОНКРЕТНО
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 91 387 случаев коронавируса;
84 552 человека выздоровели;
5949 находятся на лечении (1827 в стационаре, амбулаторно 4122);
Скончались 886 человек.
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