Хабаровский ХК «Амур» одержал победу над минским «Динамо» Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» провел успешную встречу с минским «Динамо» и увеличил свои шансы на выход в плей-офф.

Первым в ворота «зубров» шайбу отправил Педан на 13-й минуте матча. После этого на протяжении нескольких минут ворота «тигров» подвергались множеству атак, но ни одна из них не принесла желаемого соперниками результата - Аликин успешно отразил все угрозы сравнять счет между командами.

Во втором периоде «Амур» не оставил шансов сопернику, перебросав их в четыре раза. На руку «тиграм» пошли удаления в составе минчан, которые продолжались и в третьем периоде. Итог 3:0. «Амур» возвращается в зону плей-офф, в активе команды 18 очков.

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