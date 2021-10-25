«Химки» могут оставить «СКА-Хабаровск» без тренера Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Футбольный клуб «Химки» может в ближайшее время заключить контракт с тренером «СКА-Хабаровска» Сергеем Юраном. Как сообщает источник, действующий наставник подмосковной команды Игорь Черевченко покинет свой пост, пишет ТАСС.

Юран возглавлял «Химки» дважды: сначала в 2008 году под его руководством команда смогла удержаться в премьер-лиге. Тогда контракт был расторгнут по его истечению. Во второй раз он возглавил подмосковный клуб в январе 2020 года. О прекращении сотрудничества было объявлено, когда в августе «Химки» уступили «Зениту».

Сам тренер информацию о своем возможном переходе пока не комментирует.

Напомним, что ранее «СКА-Хабаровск» уступил «Оренбургу» в ходе прошедшей встречи со счетом 2:0. Соперники дальневосточников дважды забили пенальти. Юран был не согласен с судейством поединка и рассчитывает, что эксперты дадут свою оценку матчу.

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