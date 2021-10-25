В Комсомольске-на-Амуре начнут производить самолеты «Байкал» Фото: Правительство Хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре начнут производить самолеты «Байкал». Завод по их производству будет возведен возле Дземги. Это неподалеку от места, где производится сборка Sukhoi Superjet 100.

Новое производство не только позволит расширить финансовые возможности региона, транспортную и коммунальную инфраструктуры, но и создать свыше двух сотен новых рабочих мест.

- Хабаровский край планирует увеличить свою мощность по авиастроению, расширив линейку гражданской авиации до малой авиации. Не боимся, при поддержке федерального центра, браться за решение самых сложных вопросов, - сказал глава региона Михаил Дегтярев.

Запуск серийного производства ЛМС-901 «Байкал» планируется начать с 2024 года.

СПРАВКА «КП»

ЛМС «Байкал» – это новый российский легкий многоцелевой однодвигательный самолет. Разработан дочерним конструкторским бюро «Байкал Инжиниринг» – дочерней структурой Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) при поддержке Минпромторга России в рамках государственной программы «Развитие авиационной промышленности». «Байкал» заменит устаревшие самолеты Ан-2.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.