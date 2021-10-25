Жителя Хабаровского края осудили за пьяную езду
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Бикине суд вынес приговор мужчине, которого сотрудники дорожной полиции остановили на дороге: водитель автомобиля был пьян. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
- Судом установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, управлял автомобилем на автодороге А-370 направлением Хабаровск - Владивосток, где был остановлен сотрудниками ГИБДД. При проведении медицинского освидетельствования у него установлено состояние алкогольного опьянения, - рассказали в пресс-службе ведомства.
На суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Суд приговорил его к обязательным работам на срок 200 часов и лишил права управлять автомобилем на год и восемь месяцев.
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