Жителя Хабаровского края осудили за пьяную езду Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бикине суд вынес приговор мужчине, которого сотрудники дорожной полиции остановили на дороге: водитель автомобиля был пьян. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

- Судом установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, управлял автомобилем на автодороге А-370 направлением Хабаровск - Владивосток, где был остановлен сотрудниками ГИБДД. При проведении медицинского освидетельствования у него установлено состояние алкогольного опьянения, - рассказали в пресс-службе ведомства.

На суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Суд приговорил его к обязательным работам на срок 200 часов и лишил права управлять автомобилем на год и восемь месяцев.

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