Хабаровские студенты будут получать стипендию мэра

Среди обладателей стипендии 20 студентов профессиональных образовательных организаций и 10 учащихся высших учебных заведений Фото: Мария ЛЕНЦ

Стипендию мэра получат учащиеся хабаровских учебных заведений. 30 студентов отмечены за хорошую успеваемость, победы в конкурсах и олимпиадах, активное участие в общественной жизни учебного заведения и города, а также за активную жизненную позицию.

Среди обладателей стипендии 20 студентов профессиональных образовательных организаций и 10 учащихся высших учебных заведений.

Документы кандидатов на получение стипендии мэра в городское управление по делам молодежи и социальным вопросам каждый год предоставляют педагогические и ученые советы учебных заведений.

- В 2021 году на рассмотрение комиссии были поданы документы 77 кандидатов на получение стипендии мэра. 45 из них обучаются в 13 профессиональных образовательных организациях, остальные 32 человека - учащиеся десяти вузов, - сообщается в пресс-службе краевой администрации.