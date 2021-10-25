Алиментщице вынесли приговор в Хабаровском крае

На жительницу Амурского района завели уголовное дело по статье 157 УК РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу Амурского района Хабаровского края приговорили к четырем месяцам исправительных работ. Женщина не платила алименты. Она задолжала 240 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, алиментщицу уже привлекали к административной ответственности. Ей было назначено наказание в виде 20 часов исправительных работ. Но никаких выводов женщина для себя не сделала.

После этого на жительницу Амурского района завели уголовное дело по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

- По решению суда женщину признали виновной. Ей снова назначили исправительные работы, только теперь на более длительный срок. Теперь ей предстоит работать четыре месяца. С ее зарплаты государство будет удерживать пять процентов, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.