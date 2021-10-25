Хабаровчане смогут воспользоваться новым видом обращения в сервисе Федеральной службы судебных приставов

На сайте ведомства в сервисе «Интернет-приемная» появилась ссылка «Я двойник!» Фото: Артем КИЛЬКИН

Обвинить в задолженности по исполнительным производствам могут ошибочно. Сервис Федеральной службы судебных приставов «Интернет-приемная» дополнен новым видом обращений для граждан, которых ошибочно приняли за должников из-за одинаковых имен.

На сайте ведомства в сервисе «Интернет-приемная» появилась ссылка «Я двойник!» Туда следует обратиться жителям края, которых ошибочно обвинили в задолженности. На решение этой проблемы отводится два дня.

У жителя запросят документы, удостоверяющие личность: копия паспорта, СНИЛС, ИНН. Затем, если ошибка будет подтверждена, то все ограничения, наложенные на гражданина, сразу будут сняты. Также будет произведен возврат денежных средств, снятых приставами с банковской карты гражданина по ошибке.

- Новый сервис призван оперативно решать вопросы, связанные с поступлением в ведомство судебных решений, в которых отсутствуют дополнительные идентификаторы граждан-должников, - пояснили в Федеральной службе судебных приставов.