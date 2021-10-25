Пробки в Хабаровске: рабочая неделя началась с масштабных заторов

Сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию в краевой столице на шесть баллов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Понедельник - всегда день тяжелый. Начало рабочей недели омрачили и хабаровские пробки. Сервис «Яндекс.Пробки» оценил дорожную ситуацию в краевой столице на шесть баллов.

Пробка в сторону улицы Павла Морозова, где до 2022 года будут вестись ремонтные работы, начинается еще на Пионерской и продолжается на Шевчука: там придется постоять чуть дольше, чем обычно.

От дорожной развязки по Краснореченской затор продолжается в двух направлениях: по улице 65-летия Победы и по Волочаевской. Заканчивается затор на пересечении с улицей Ленина. На ней тоже образовался затор, который заканчивается только на перекрестке с улицей Калинина.

Столпотворение машин и по улице Лейтенанта Орлова до пересечения с Волочаевской. Постоять хабаровчанам придется и на улице Калараша в сторону пересечения с улицей Краснореченской.