Погода в Хабаровске 26 октября 2021: без осадков Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

26 октября в Хабаровске днем температура воздуха поднимется до +15 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +2. Осадков не ожидается. Скорость южного ветра составит 6-11 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС региона.

На юге края также синоптики прогнозируют незначительные осадки. В светлое время суток ожидается от +11 до +16 градусов. Ночью - от -2 до +3. Скорость южного ветра составит до 12 метров в секунду.

В центральных районах осадков не ожидается. В течение дня столбики термометров покажут от +7 до +15 градусов. Ночью заметно похолодает: от -7 до 0 градусов. Ветер южный и юго-западный будет дуть со скоростью 3-12 метров в секунду.

На севере региона днем ожидается от +2 до +13 градусов. Ночью - от -9 до +5. Ветер южный и юго-западный будет дуть со скоростью от 4 до 14 метров в секунду.

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