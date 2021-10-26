888 человек скончались от коронавируса с начала пандемии в Хабаровском крае
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Хабаровском крае за сутки коронавирус был обнаружен у 365 человек. Об этом сообщили в минздраве региона.
Больше всего заболевших выявлено в Комсомольске - 108, в Вяземском районе -65, в Николаевском - 35, в Совгаванском - 31, в Лазо - 27 , в Солнечном, - 18, в Бикинском - 17, в Хабаровске - 15. На остальной территории зафиксированы единичные случаи заболевания.
- Выздоровели 249 жителей края, 51 находится в тяжелом состоянии, 33 подключены к аппаратам ИВЛ. Двое скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2132 койки для ковид-больных. Свободны 223.
КОНКРЕТНО
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 91 752 случаев коронавируса;
84 801 человека выздоровели;
6063 находятся на лечении (1909 в стационаре, амбулаторно 4154);
Скончались 888 человек.
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