888 человек скончались от коронавируса с начала пандемии в Хабаровском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

В Хабаровском крае за сутки коронавирус был обнаружен у 365 человек. Об этом сообщили в минздраве региона.

Больше всего заболевших выявлено в Комсомольске - 108, в Вяземском районе -65, в Николаевском - 35, в Совгаванском - 31, в Лазо - 27 , в Солнечном, - 18, в Бикинском - 17, в Хабаровске - 15. На остальной территории зафиксированы единичные случаи заболевания.

- Выздоровели 249 жителей края, 51 находится в тяжелом состоянии, 33 подключены к аппаратам ИВЛ. Двое скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2132 койки для ковид-больных. Свободны 223.

КОНКРЕТНО

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 91 752 случаев коронавируса;

84 801 человека выздоровели;

6063 находятся на лечении (1909 в стационаре, амбулаторно 4154);

Скончались 888 человек.

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