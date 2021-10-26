В село Хабаровского края завезли рентген-аппарат стоимостью 8 миллионов рублей. Фото: телеграмм-канал Михаила Дегтярева
В село Хурба Хабаровского края завезли новый рентген-аппарат. Устройство обошлось в 8 миллионов рублей и первые пациенты уже получили помощь врача-рентгенолога.
— Аппарат мобильный, удобный, а главное — точный,— рассказал губернатор региона Михаил Дегтярев.
Помимо рентген-аппарата, ранее в Хурбе появились тра кольпоскопа. Их доставили в фельдшерско-акушерский пункт. Также в населенный пункт до конца года прибудут четыре автомобиля для участковых врачей.
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