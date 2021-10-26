Вакцинироваться от гриппа и коронавируса в Хабаровске можно одновременно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новые правила вакцинации ввел минздрав России. Отныне разрешена одновременная вакцинация от гриппа и ковида. Изменения уже внесены в инструкцию по применению вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). При этом ранее сообщалось, что между вакцинацией против ковида и гриппа должно пройти не меньше одного месяца.

- Взаимодействие «Спутника V» с вакциной от гриппа изучили благодаря доклиническим исследованиям. Выявлено, что отсутствует снижение иммуногенности обеих вакцин при одновременном введении, - сообщили в телеграм-канале «Здравый смысл 27».

Напомним, что до начала ноября в Хабаровском крае продолжается вакцинация от гриппа. Получить иммунитет от ковида можно в любое время года. Сейчас в Хабаровском крае вводятся новые ограничения. Принято решение относительно выходных с 30 октября по 7 ноября и по введению QR-кодов на территории региона.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.