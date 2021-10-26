Генпрокуратура устранила нарушения прав предпринимателей в управлениях дальневосточного Ростехнадзора

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин внес руководителям указанных органов представления об устранении нарушений федерального законодательства Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Управление Генпрокуратуры России по Дальневосточному федеральному округу провело проверку в отношении Дальневосточного управления и Межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора.

- Установлено, что реализуемые указанными органами полномочия по государственному контролю (надзору) сопровождаются нарушениями законодательства в сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, - рассказали в надзорном ведомстве.

В частности, при ведении Единого реестра проверок в Дальневосточном управлении Ростехнадзора были нарушены сроки внесения сведений о контрольных мероприятиях и их результатах в федеральную государственную информационную систему.

- Несоблюдение требований по ведению единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий нарушает права проверяемых лиц на получение достоверной информации о проводимых контрольных мероприятиях, - отметили в прокуратуре.

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин внес руководителям указанных органов представления об устранении нарушений федерального законодательства.

По результатам рассмотрения представлений выявленные нарушения были устранены. Теперь в Единый реестр проверок внесены необходимые сведения, а к дисциплинарной ответственности были привлечены семь должностных лиц.