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Общество26 октября 2021 4:04

Генпрокуратура устранила нарушения прав предпринимателей в управлениях дальневосточного Ростехнадзора

Они были устранены по требованию заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрия Демешина
Евгений Булгарин
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Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин внес руководителям указанных органов представления об устранении нарушений федерального законодательства

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин внес руководителям указанных органов представления об устранении нарушений федерального законодательства

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Управление Генпрокуратуры России по Дальневосточному федеральному округу провело проверку в отношении Дальневосточного управления и Межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора.

- Установлено, что реализуемые указанными органами полномочия по государственному контролю (надзору) сопровождаются нарушениями законодательства в сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, - рассказали в надзорном ведомстве.

В частности, при ведении Единого реестра проверок в Дальневосточном управлении Ростехнадзора были нарушены сроки внесения сведений о контрольных мероприятиях и их результатах в федеральную государственную информационную систему.

- Несоблюдение требований по ведению единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий нарушает права проверяемых лиц на получение достоверной информации о проводимых контрольных мероприятиях, - отметили в прокуратуре.

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин внес руководителям указанных органов представления об устранении нарушений федерального законодательства.

По результатам рассмотрения представлений выявленные нарушения были устранены. Теперь в Единый реестр проверок внесены необходимые сведения, а к дисциплинарной ответственности были привлечены семь должностных лиц.