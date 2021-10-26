Навигация по Амуру завершается в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае поэтапно завершают пассажирскую навигацию по рекам. Буквально 25 октября навигация для маломерных судов завершилась в Тугуро-Чумиканском, Ульчском и районе имени Полины Осипенко. А с 1 ноября сезон закроют в районах имени Лазо, Николаевском, Хабаровском и в Хабаровске.

Даты завершения навигации определяют на местном уровне, с учетом климатических условий – где-то уже выпал снег, похолодало, и начался ледостав на водоемах. Выход на реку с учетом запрета – это риск для здоровья и жизни.

- Осенью эксплуатация лодок и катеров усложняется из-за понижения температур воздуха и воды, усиления ветра, а также увеличения волны. Также, из-за ночных заморозков, есть риск обледенения корпуса маломерных судов, что может привести к их неустойчивости на воде, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по телефону пожарно-спасательной службы: «101», или по единому номеру вызова экстренных служб: «112».

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