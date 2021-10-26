Житель Хабаровского края напал с топором на друга, пришедшего к нему в гости Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае осудили жителя Бикина за нападение на его друга. Он ударил мужчину по голове обухом топора, сообщили в прокуратуре региона.

- Судом установлено, что весной текущего года к обвиняемому в гости пришел его знакомый в нетрезвом виде. На просьбы хозяина дома уйти, так как у него спал ребенок, гость не реагировал. В связи с этим обвиняемый нанес обухом топора удар по голове потерпевшего, причинив закрытую черепно-мозговую травму, - рассказали в пресс-службе ведомства.

На суде мужчина заявил, что ему очень жаль, и он полностью признает свою вину. Он отметил, что не хотел нападать на близкого человека, но в тот момент не сдержал себя.

В итоге судья принял решение назначить бикинцу три года колонии условно с испытательным сроком на два года.

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