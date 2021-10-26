У жителя Хабаровского края в машине нашли куски осетрины Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае сотрудники полиции продолжают операцию «Путина». Остановив машину на дороге Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, они обнаружили в салоне пять килограммов фрагментов рыб осетровых пород.

Как сообщили в ГУ МВД региона, 50-летний водитель пояснил, что краснокнижную рыбу он купил на берегу реки в Ульчском районе у незнакомого мужчины. О том, что оборот биологического ресурса запрещен, подозреваемый не знал.

- Отделом дознания возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. В настоящее время рыба находится на ответственном хранении, - рассказали в пресс-службе краевой полиции.

Там отметили, что подозреваемый должен будет явиться на допрос.

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