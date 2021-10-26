В селе Мирное Хабаровского края появилась спортивная аллея Фото: Правительство Хабаровского края

Жители села Мирное в Хабаровском крае получили дополнительную возможность заниматься спортом и следить за своим здоровьем. В населенном пункте появилась спортивная аллея, на которой установлены тренажеры и спортивные комплексы. Реализация проекта обошлась в 800 тысяч рублей. Из них 442 тысячи - средства краевого бюджета, сообщили в правительстве региона.

Новая аллея появилась благодаря конкурсу среди ТОС. «Солнечная поляна» подала заявку на краевой конкурс грантов и оказалась в числе победителей.

- Территориальное общественное самоуправление мы организовали три года назад. Первым делом обустроили ледовый городок. Зимний каток пользуется большой популярностью у жителей села. Спортивная аллея стала ярким продолжением нашей работы, - рассказал председатель ТОС «Солнечная поляна» Вадим Чернов.

Он отметил, что в планах реконструкция детской площадки. Также планируется установить аудио- и видеооборудование для бесплатных вечерних уличных кинопоказов для местных жителей.

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