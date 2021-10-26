День открытых дверей проведут в ТОГУ и ПИ ТОГУ в Хабаровске

В Тихоокеанском государственном университете проведут День открытых дверей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тихоокеанском государственном университете проведут День открытых дверей. Ежегодное мероприятие пройдет в вузе 27 октября.

Студенты и преподаватели факультетов и институтов ТОГУ и ПИ ТОГУ подготовили для старшеклассников и абитуриентов лекции, мастер-классы, игры, конкурсы, открытые уроки, художественные выставки. Кроме этого, гостям университета проведут экскурсии по вузу, презентации факультетов и институтов, а также консультации по вступительным экзаменам.

- Все желающие смогут пообщаться с преподавателями и студентами университета, узнать больше об учебных программах, условиях поступления, выбрать наиболее подходящее для себя направление подготовки, - рассказали в пресс-службе ТОГУ.

Профориентационное мероприятие пройдет 27 октября на двух площадках: в ТОГУ по адресу Тихоокеанская, 136 и в педагогическом институте ТОГУ по адресу Карла Маркса, 68. Начало в 14:00.