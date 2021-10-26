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Общество26 октября 2021 9:36

Призывники Хабаровского края будут служить в Ленинградской области

В Индустриальном районе прошли торжественные проводы для 32 срочников
Анастасия НУРАДИЛОВА
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32 парня будут служить в шести регионах России

32 парня будут служить в шести регионах России

Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровских призывников проводили в армию. Торжественное мероприятие прошло в Индустриальном районе. 32 парня будут служить в шести регионах России.

- Служба Отечеству - это обязанность каждого гражданина нашей страны. Это социальный лифт, который в дальнейшем поможет в карьере, - отметил Владимир Браев, военный комиссар Индустриального района Хабаровска.

Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, срочники отправятся в разные уголки страны: Хабаровский край, Камчатский край, Приморский край, Читинскую область, Сахалинскую область. Самая дальняя военная часть, где призывники будут отдавать долг Родине, находится в Ленинградской области.

На проводах присутствовали представители администрации района, военного комиссариата, православной церкви, а также родные и близкие призывников. Перед срочниками выступил военный оркестр Управления Росгвардии по Хабаровскому краю.