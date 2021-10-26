Призывники Хабаровского края будут служить в Ленинградской области

32 парня будут служить в шести регионах России Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровских призывников проводили в армию. Торжественное мероприятие прошло в Индустриальном районе. 32 парня будут служить в шести регионах России.

- Служба Отечеству - это обязанность каждого гражданина нашей страны. Это социальный лифт, который в дальнейшем поможет в карьере, - отметил Владимир Браев, военный комиссар Индустриального района Хабаровска.

Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, срочники отправятся в разные уголки страны: Хабаровский край, Камчатский край, Приморский край, Читинскую область, Сахалинскую область. Самая дальняя военная часть, где призывники будут отдавать долг Родине, находится в Ленинградской области.

На проводах присутствовали представители администрации района, военного комиссариата, православной церкви, а также родные и близкие призывников. Перед срочниками выступил военный оркестр Управления Росгвардии по Хабаровскому краю.