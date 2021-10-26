В Хабаровском крае ухудшилась пожарная обстановка

В понедельник пожарная обстановка в регионе значительно ухудшилась Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В понедельник пожарная обстановка в регионе значительно ухудшилась. За сутки в Хабаровском крае зафиксировано 100 пожаров. 85 из них– горение сухой травы и мусора. Предполагается, что изменению ситуации в регионе поспособствовало наступление каникул. Причиной пожаров могла стать детская шалость.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, часто очевидцы сообщали сотрудникам пожарных подразделений, что за несколько минут до пожара на месте пала играли дети.

26 октября возгорание травы было устранено огнеборцами в селе Мирном. Пламя подбиралось к многоэтажному жилому дому и к предприятию. Однако последствий удалось избежать.

Еще один пожар произошел 25 октября в селе Дружба. Там горел заброшенный коровник, находящийся на территории частной дорожной фермы. Вдоль здания загорелось и лежащее рядом сено, а также сухая трава. Пламя охватило масштабную площадь - 500 квадратных метров. Пожар тушили пять часов. Госпожнадзор устанавливает причину возгорания.

- Родителям необходимо контролировать местонахождение и занятия своих детей во время каникул. Также, следует помнить, что из-за особого противопожарного режима нельзя разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи с использование открытого огня, а также оставлять на освещенной солнцем лесной поляне мусор и выжигать траву на полях, - пояснили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.